Зимни спортове Легенда на Детройт се завръща в управлението на клуба 19 април 2019 | 16:41 0



копирано





Холанд пък ще поеме функциите на старши вицепрезидент на отбора.



Айзерман, който като играч стана олимпийски шампион с Канада в Солт Лейк Сити 2002, прекрати състезателната си кариера през 2006 година след 22 сезона за Детройт. Веднага след това той беше назначен за генерален мениджър на Канада и под негово ръководство тимът спечели световната титла през 2007 година. Впоследствие Айзерман беше изпълнителен директор на "Кленовите листа" при триумфите на Олимпиадите във Ванкувър 2010 и Сочи 2014.

He's winging it back to Motown.



The @detroitredwings are expected to name their legendary former captain, Steve Yzerman, as their new GM today. pic.twitter.com/XGuQ2VUpkk — NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 19 април 2019 г. През лятото на 2010 година той пое функциите на вицепрезидент и генерален мениджър на Тампа Бей, а през 2015 година беше определен за генерален мениджър на сезона в НХЛ. На 11 септември 2018 година Айзерман обяви, че напуска поста по лични причини, но остава съветник на собственика на клуба.



В Детройт се надяват клубната легенда да помогне с опита си за изграждането на нов силен тим, след като 11-кратните носители на купа "Стенли" не успяха да се класират за плейофите на НХЛ в последните три сезона. Легендарният хокеист на Детройт Стийв Айзерман се завръща в клуба от Националната хокейна лига като генерален мениджър. 53-годишният канадец, който изкара цялата си професионална кариера на "Джо Луис Арина" и спечели три купи "Стенли", ще замени на поста Кен Холанд.Холанд пък ще поеме функциите на старши вицепрезидент на отбора.Айзерман, който като играч стана олимпийски шампион с Канада в Солт Лейк Сити 2002, прекрати състезателната си кариера през 2006 година след 22 сезона за Детройт. Веднага след това той беше назначен за генерален мениджър на Канада и под негово ръководство тимът спечели световната титла през 2007 година. Впоследствие Айзерман беше изпълнителен директор на "Кленовите листа" при триумфите на Олимпиадите във Ванкувър 2010 и Сочи 2014.През лятото на 2010 година той пое функциите на вицепрезидент и генерален мениджър на Тампа Бей, а през 2015 година беше определен за генерален мениджър на сезона в НХЛ. На 11 септември 2018 година Айзерман обяви, че напуска поста по лични причини, но остава съветник на собственика на клуба.В Детройт се надяват клубната легенда да помогне с опита си за изграждането на нов силен тим, след като 11-кратните носители на купа "Стенли" не успяха да се класират за плейофите на НХЛ в последните три сезона. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 188

1