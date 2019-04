Тенис Кортовете в Монте Карло изненадващо бързи? 19 април 2019 | 15:51 0



Феновете на тениса и специалистите с изненада научиха от официалната статистика за “Мастърс”-а в Монте Карло, че тази година кортовете са много по-бързи от миналите сезони. Това поне показва индексът за бързина на настилката, изчисляван от системата "Ястребово око". През 2016-а индексът на Монте Карло е 23.7, през 2017-а се повишава на 24.9, а миналата година е доста по-нисък - 22.1, което изглежда логично, с оглед на всички впечатления и репутацията на турнира в Княжеството. Тази година обаче изненадващо феновете разбраха, че индексът е 30.3, а нито един играч, привърженик или специалист не е останал с усещането за толкова сериозна промяна по отношение на скоростта. Monte Carlo Court Pace Index



2016: 23.7

2017: 24.9

2018: 22.1



2019: 30.3(?)



Little indication of it being faster this year than previous years though, from players or those watching. pic.twitter.com/z4UuOxSNT0 — Matthew Willis (@MattRacquet) April 19, 2019 Възможно е Hawk Eye да не е отчел влиянието на неспиращия силен вятър в Княжеството, който тормози играчите и се намесва в разигравания от самото начало на турнира. Иначе Монте Карло има репутация на най-бавния турнир от сериите “Мастърс” и съответно статистически се слави като този с най-нисък процент на асове, най-висок процент на спечелени точки от ретур и съответно най-много възможности за пробив в Световния тур. Monte Carlo has also consistently had the lowest ace rate, the highest return games won avg, & the highest breaks per match avg of any Masters 1000 over the past few years (at least).



It really is the slowest court at the top end of the tour.https://t.co/RFWs8AABzh pic.twitter.com/GQVMhSiRMQ — Matthew Willis (@MattRacquet) April 19, 2019

