Душан Лайович за първи път на полуфинал на "Мастърс"

За първи път в кариерата си световният номер 48 Душан Лайович се класира на полуфинал в тенис турнир от сериите “Мастърс”. Това се случва в Монте Карло, след като сърбинът елиминира с 6:4, 7:5 за 1 час и 48 минути игра италианеца Лоренцо Сонего. Лайович не бе печелил нито един двубой в предишните си три участия в Княжеството, но този сезон поднесе една от големите изненади, побеждавайки Доминик Тийм - единственият човек с победа над Рафаел Надал на клей през последните две кампании на червено. Не е за подценяване и успехът му над Давид Гофен в първия кръг, както и над Малек Жазири в следващата фаза. What a moment for @Dutzee



Watch the #RolexMCMasters quarters on the @TennisTV app https://t.co/su5WN0F3ZO pic.twitter.com/6I5LMglTDd — ATP Tour (@ATP_Tour) April 19, 2019 Единственият предишен четвъртфинал на “Мастърс” в кариерата на Лайович също бе на клей - в Мадрид миналата година, когато бе спрян от Кевин Андерсън. Сонего пък дебютира в основна схема на “Мастърс” този сезон и се възползва напълно от късмета си при жребия, елиминирайки последователно Андреас Сепи, Карен Хачанов и Камерън Нори. Въпреки че записа поражение, италианският квалификант вече може да се похвали с 24 победи през 2019-а, което е повече от половината му спечелени мачове за целия изминал сезон. Той обаче още не може да прескочи четвъртфиналите на турнир, като отстъпи на Жо-Вилфред Цонга в Маракеш, и на Матео Беретини и Матс Морайнг в “Чалънджър”-и. .@Dutzee battles past Lorenzo Sonego 6-4, 7-5 at #RolexMCMasters for a place in his first #ATPMasters1000 semi-final.



1 set point saved at 4-5, 30/40 in the second set pic.twitter.com/yUSe1mGp47 — ATP Tour (@ATP_Tour) April 19, 2019 Лайович ще се изправи срещу победителя от двойката Новак Джокович - Даниил Медведев на полуфиналите. Той бе с по-солидният сервис от двамата със Сонего и се възползва от три от четирите си възможности за пробив в мача, като в същото време спаси три от четирите брейк-пойнта на съперника. Той записа решителен пробив за 6:5 във втория сет с чудесно воле на мрежата и след това материализира втория си мачбол, за да запише най-големия успех в кариерата си.

