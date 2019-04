Моторни спортове Усещането да караш по най-техничното трасе в MotoGP 19 април 2019 | 14:24 - Обновена 0



Най-гледаните мотоциклетни серии на планетата вдигнаха летвата с "Лагуна Сека" в Калифорния и опитаха да се впишат с американската състезателна история в Индианаполис, но "Остин" си остава неповторима: бърза, с много завои, спускания и изкачвания, дълга и безпощадна. Current top 3 @marcmarquez93, @jackmilleraus and @mvkoficial12 show how to master turn 2! #AmericasGP pic.twitter.com/hr8GuIjvWT — MotoGP™ (@MotoGP) April 12, 2019 Построената през 2011 година писта "Остин" в близост до международното летище Остин, Тексас е един амбициозен проект, който се превърна в най-техничната писта в MotoGP. "Когато дойдох за първи път през 2013-а, беше фантастично. Тогава казах, че това е най-доброто трасе, на което съм карал", потвърди сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу. MotoGP откри своя духовен дом, където силата на пилотите е подложена на изпитание пред очите на зрители от цял свят.Най-гледаните мотоциклетни серии на планетата вдигнаха летвата с "Лагуна Сека" в Калифорния и опитаха да се впишат с американската състезателна история в Индианаполис, но "Остин" си остава неповторима: бърза, с много завои, спускания и изкачвания, дълга и безпощадна. Много от пилотите в MotoGP не харесват факта, че пистата се превърна в поле за доминация на Марк Маркес, който имаше шест победи от шест състезания, преди началото на надпреварата през сезон 2019. Испанецът и неговата Honda завоюваха седми полпозишън в събота. Изненадващо, обаче Маркес падна в неделя. It didn't quite go to plan for @marcmarquez93 yesterday at @COTA



After making a lightning start and breaking away from the field, a crash at turn 12 cost him his chance at his 7th victory in a row at the Texan venue! #AmericasGP pic.twitter.com/b17AF8fyTP — MotoGP™ (@MotoGP) April 15, 2019 Гран При на САЩ поднесе поредната доза неочаквани обрати и напрегнато състезание. Въпреки работата по асфалта, тексаската писта бе вълниста, затруднявайки пилотите. Гледката на мотоциклетите, чието окачване се сгъва до краен предел беше индикация, че трасето кара състезателите да преминават лимита на сцеплението. Пилотите бяха развълнувани по начин, които не искаха. These guys are pushing hard!



ANOTHER big moment for @marcmarquez93 on the back straight! #AmericasGP pic.twitter.com/e6mGhexycS — MotoGP™ (@MotoGP) April 13, 2019 "Много жалко, защото пистата е фантастична и доста нова", сподели Валентино Роси преди да се размине със сто и шестнадесетата си победа в MotoGP. "Може би нещо се е случило отдолу", добави той за геологията, която е отговорна за състоянието на асфалта. "На три или четири места бабуните са много големи". "Трасето е много физическо", каза Маверик Винялес, който бе един от най-бързите в тренировките, но наказание за фалстарт го лиши от подиум. "Трудно е да издържиш двадесет обиколки. С всичкото това друсане на мотора по неравностите, трябва да си възможно най-прецизен и плавен в карането". This is why @COTA is such a huge challenge!



On-board with @mvkoficial12 as he tackles the twisty first sector! #AmericasGP pic.twitter.com/6OzV54BRqF — MotoGP™ (@MotoGP) April 12, 2019 Скоростта достига до 350 км/ч, а има и места, където трябва да намалиш от 300 км/ч до 60 км/ч в рамките на метри. Пилотите изпитват натоварване от 2G, когато влизат в завоите. Тези натоварвания върху предната гума, бяха причината за паданията на Марк Маркес и Кал Кръчлоу. Силните ветрове в неделя направиха ситуацията още по-сложна: "Имах много добра възможност да задмина Кал в края на правата в първата обиколка, но не го направих, защото вятъра имаше прекалено голям ефект върху предната ми гума, карайки я да подскача", коментира Джак Милър, който завърши на подиума и бе най-бърз с мотор на Ducati. "Когато мотоциклетите се задминават в близост това е последното нещо, което искаш да се случи, когато се движиш с скорост от 340 км/ч. Определено нещо трябва да се направи. Страшно е, защото моторът ми е много бърз". Снимка: Monster Energy

