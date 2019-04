Моторни спортове Порше проведоха втори тест с Формула Е болида 19 април 2019 | 11:57 0



It has been a successful test for the Porsche Formula E car, completing more than 1,000 kilometres while the team gathered valuable data. @PorscheFormulaE @FIAFormulaE #ABBFormulaE @neeljani @BrendonHartley pic.twitter.com/E12AaW1Hb7 — Porsche Formula E (@PorscheFormulaE) April 18, 2019 Порше проведе и втори тридневен тест със състезателния си автомобил от Формула Е на испанската писта "Калафат". Германският отбор ще дебютира в електрическия автомобилен шампионат през декември в Саудитска Арабия, когато започва сезон 6. По време на теста работата в болида си разделиха победителя в 24-те часа на Льо Ман Нийл Яни и бившия пилот на Торо Росо във Формула 1 Брендън Хартли. Двамата навъртяха над 1 000 километра в автомобила. "Много е важно да натрупаме километри по време на тестовете и да придобием опит, най-вече от техническа гледна точка", сподели Яни. Преди и след подготовката тест пилотът Хартли продължава работата си в симулатора на Порше. A hairpin can actually have something asthetic! Good test here in Spain with @PorscheFormulaE #porsche #FormulaE pic.twitter.com/g73bslUdvn — neel jani (@neeljani) April 18, 2019

