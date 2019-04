Бокс Бивш боксьор и актьор от “Трейнспотинг 2” загина след изстрел в главата 19 април 2019 | 11:14 0



копирано





Фаталният инцидент се случил в сряда. Около 20:00 часа бил подаден сигнал за изстрели. Районът бил отцепен, на мястото пристигнали въоръжени полицаи и парамедици, но Уелш издъхнал преди да бъде закаран в болница. Полицията потвърди смъртта, определи случая като "подозрителен" и образува следствие.

WATCH: Loved ones of Bradley Welsh lay flowers and Hibs scarfs at the scene on Chester Street where he was killed in a shooting last night. pic.twitter.com/AinN9RWZLR — Radio Forth News (@RadioForthNews) 18 април 2019 г. През 1993 година Уелш става шампион по бокс в лека категория на Британската асоциация по бокс за непрофесионалисти.



Актьорските му изяви включват и участие в епизод от документалната поредица "Дани Дайър: най-страшните мъже", посветен на известни борци и боксьори. Уелш е ръководил благотворителни проекти в помощ на младежи от Единбург, с насоченост към здравето, психичната устойчивост и против неравноправието. Притежавал е и зала за бокс в града.



Уелш е ръководил благотворителни проекти в помощ на младежи от Единбург, с насоченост към здравето, психичната устойчивост и против неравноправието. Притежавал е и зала за бокс в града. 42-годишният британски актьор и бивш боксьор Брадли Уелш, известен от филма "Трейнспотинг 2", загина, след като беше прострелян в главата на улица в западната част на Единбург, съобщи в. "Мирър”.Фаталният инцидент се случил в сряда. Около 20:00 часа бил подаден сигнал за изстрели. Районът бил отцепен, на мястото пристигнали въоръжени полицаи и парамедици, но Уелш издъхнал преди да бъде закаран в болница. Полицията потвърди смъртта, определи случая като "подозрителен" и образува следствие.През 1993 година Уелш става шампион по бокс в лека категория на Британската асоциация по бокс за непрофесионалисти.Актьорските му изяви включват и участие в епизод от документалната поредица "Дани Дайър: най-страшните мъже", посветен на известни борци и боксьори. Уелш е ръководил благотворителни проекти в помощ на младежи от Единбург, с насоченост към здравето, психичната устойчивост и против неравноправието. Притежавал е и зала за бокс в града.Уелш е ръководил благотворителни проекти в помощ на младежи от Единбург, с насоченост към здравето, психичната устойчивост и против неравноправието. Притежавал е и зала за бокс в града. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 735 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1