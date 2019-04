НБА Бен Симънс отговори подобаващо на критиките 19 април 2019 | 10:50 - Обновена 0



Филаделфия поведе в серията с 2:1 победи, а срещата пропусна Джоел Ембийд. Центърът загряваше преди мача, но след това от тима съобщиха, че няма да играе заради болки в лявото коляно.

GIVE HIM THIRTY @BenSimmons25 records a playoff career high of 31 points #PhilaUnite | #HereTheyCome pic.twitter.com/gXdkwvgtO5 — Philadelphia 76ers (@sixers) 19 април 2019 г. Грег Монро замени Ембийд в състава и завърши с 9 точки и 13 борби.



Д'Анджело Ръсел и Карис ЛеВърт отбелязаха по 26 точки за домакините, които изненадващо спечелиха първия мач от серията, но след това допуснаха две поредни загуби.



Интересното е, че само преди ден стана ясно, че генералният мениджър на Филаделфия Елтън Бранд е помолил клубното ръководство да обмисли възможността да трансферира младата звезда на отбора Бен Симънс. Според думите му плеймейкърът бил играч само за редовния сезон, но не ставал за плейофите.



