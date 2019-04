НБА Дерик Уайт с рекордни 36 точки, Сан Антонио поведе в серията срещу Денвър 19 април 2019 | 10:43 - Обновена 0



Никола Йокич записа 22 точки, 8 борби и 7 асистенции за Денвър.



Мач номер 4 е в събота отново в Сан Антонио.

Derrick White handled business, & put up 36 PTS (career-high) in the Spurs' Game 3 dub! #GoSpursGo | #NBAPlayoffs pic.twitter.com/J2VfnSeWRc — NBA on TNT (@NBAonTNT) 19 април 2019 г. Домакините поведоха с 99:89 8:52 минути преди края и без проблеми спечелиха двубоя. Дерик Уейт добави към статистиката си 5 борби, 5 асистенции и 3 отнети топки.



ДеМар ДеРоузан отбеляза 21 от своите 25 точки през второто полувреме. ЛаМаркъс Олдридж добави 18 точки и 11 борби, а Руди Гей записа 11 точки и 10 борби.

