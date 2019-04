Баскетбол Жалгирис шокира Фенербахче, Баскония срази ЦСКА в Москва (видео) 19 април 2019 | 10:22 0



За победителите Дарън Хилиард беше най-резултатен с 16 точки, Шейвън Шийлдс добави 15, а Венсан Поарие се отличи с 14 точки и 15 борби. Кори Хигинс вкара 15 точки за ЦСКА Москва, Уил Клибърн и Серхио Родригес записаха по 14.

.@NandoDeColo with the disguise pass to @SirHines who rises HIGH for the finish #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/6nOnUWSsAp — EuroLeague (@EuroLeague) April 18, 2019 Победата е първа за Баскония над ЦСКА в Москва от финалната четворка през 2005 година. Следващият мач е на 23 април в Испания.



Жалгирис (Литва) изненадващо победи като гост лидера в редовния сезон Фенербахче с 82:80 и изравни серията на 1:1 победи. Домакините имаха преднина от 17 точки в хода на мача, но гостите спечелиха последната част с 22:9. Турският тим изравни 80:80 с кош на Луиджи Датоме 39 секунди преди края, а Едгарас Улановас донесе победата на Жалгирис 23 секунди преди сирената.

It's getting LOUD!@JanVesely24 with the SLAM #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ggZj9YyN7K — EuroLeague (@EuroLeague) April 18, 2019 Жалгирис сложи края на перфектната рекордна домакинска серия на Фенербахче този сезон, която включваше 18 поредни успеха. Улановас завърши двубоя с 20 точки, 7 борби, 2 асистенции. Найт Уолтърс вкара 14 точки, а Брандън Дейвис добави 13. Луиджи Датоме беше най-резултатен за Фенербахче със 17 точки и 9 борби. Костас Слукас остана с 15 точки и 6 асистенции.



Следващите два мача от серията са в Каунас.

Втори срещи от четвъртфиналните плейофи в Евролигата по баскетбол (играе се до три победи от пет мача):



ЦСКА (Москва) (Русия) - Баскония (Испания) - 68:78

* Резултатът в серията е 1:1 победи.



Фенербахче (Турция) - Жалгирис (Литва) - 80:82

