Коментарът на Надал за победата над Григор Димитров

Испанецът, които е 11-кратен победител в надпреварата, заяви, че той и Димитров са показали високо качество тенис в първия сет на мача.

For the 3rd time at the Rolex Monte-Carlo Masters, @rafaelnadal had all the answers to Dimitrov's questions. pic.twitter.com/1k2FxOq6Ho — World Rafa Nadal (@worldrafanadal) 18 април 2019 г. "Чувствах се добре. Мисля, че в първия сет се игра висококачествен тенис. Във вторият имаше малко повече грешки, вятърът беше по-силен, особено в мача. Това, че има вятър е еднакво и двама ни, но разбира се винаги оказва влияние върху играта. Това се случва, когато се играе на открито. Тези неща са част от тениса и просто се опитвате да бъдете готови. Трябва да се адаптирате, да намерите решение", коментира Надал.



Испанецът записа 70-а победа в Княжеството. Той има баланс 70-4. Единственият турнир, на който Надал е постигнал повече победи, е "Ролан Гарос", където има рекордните 86 успеха и 2 поражения.

THIS POINT by Dimitrov!

But 1st set Nadal 6-4. #MonteCarloMasters



(Video @tennistv) pic.twitter.com/AjKYSA1VXG — We Are Tennis (@WeAreTennis) 18 април 2019 г. Надал, който се опитва да спечели четвърта поредна титла в Монте Карло, е в серия от 17 поредни успеха. За последен път той загуби тук от Новак Джокович на полуфиналите през 2015 година.



