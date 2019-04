Кедира ще се подложи на операция на коляното

"След четири месеца, изпълнени с болки в моето коляно, реших да се подложа на операция. В някои дни ситуацията беше по-зле в сравнение с други", написа 32-годишният германски национал в профила си в социалната мрежа "Туитър".

Лекарската интервенция ще се състои най-късно до две седмици.

През миналия месец Кедира се завърна в Ювентус след лечение на сърдечен проблем.

По-рано през кампанията полузащитникът имаше мускулни проблеми, както и контузии в коляното и в глезена. Сами Кедира има изиграни само 10 мача през кампанията.

