Тенис Григор - Надал 4:6, 0:2, следете развоя на мача тук! 18 април 2019 | 16:50 - Обновена 1



копирано

Who’s looking forward to this one? ‍‍@RafaelNadal v @GrigorDimitrov is up next #RolexMCMasters pic.twitter.com/JM1nWpk5I9 — ATP Tour (@ATP_Tour) April 18, 2019

ПЪРВИ СЕТ:



Надал започна вихрено срещата и взе първите 6 точки. Още в откриващото си подаване Димитров имаше проблеми, като при 15:40 трябваше да отразява два поредни брейкпойнта. Българинът се справи отлично и не допусна ранен пробив - 1:1. В третия гейм Надал обърна резултата от 0:30 до 30:40 след някои перфектни отигравания на испанеца. Лека грешка на Рафа доведе до 40:40, но Надал все пак взе подаването си без допълнителни усложнения.

The @RafaelNadal forehand is a thing of beauty



Watch the 11x @ROLEXMCMASTERS champion LIVE on @TennisTV https://t.co/su5WN0F3ZO pic.twitter.com/kMw9Rcfkcp — ATP Tour (@ATP_Tour) April 18, 2019 Второто подаване на хасковлията в мача не се разви добре за него. Той изостана с 0:30, а при 30:40 трябваше да отразява нова точка за пробив и този път не издържа. Българинът може би леко избърза, пробва агресивен бехкенд по правата, но топката излезе в аут и пробивът бе факт - 3:1 за Надал. 11-кратният шампион затвърди без проблеми пробива с гейм на 15 и се откъсна серизно напред в резултата при 4:1.

Does @GrigorDimitrov believe? He comes back from 1-4 down against @RafaelNadal in the first set. #RolexMCMasters pic.twitter.com/eTyyxi0ocD — ATP Tour (@ATP_Tour) April 18, 2019 Григор сложи край на серията на съперника си с гейм на нула, а веднага след това се пребори и за първата си точка за пробив в мача. Надал я заличи с брутален форхенд, но след това допусна нехарактерна за него двойна грешка. При следващата точка Рафа отново допусна лесна грешка, този път аут от форхенд след опит да направи уинър. Това озанчаваше пробив за Димитров и българинът се върна в битката за първия сет.

.@RafaelNadal hangs tough!



Григор Димитров играе в момента с Краля на клея Рафаел Надал в мач от третия кръг на турнира от серията "Мастърс" в Монте Карло. Двубоят е повторение на миналогодишния полуфинал в състезанието между двамата, когато испанецът надигра хасковлията с 6:4, 6:1. Двата имат и още един мач в Монте Карло - на 1/4-финалите през 2013, когато Надал печели с 6:2, 2:6, 6:4. Испанецът има 11 победи от 12 мача срещу първата ни ракета. Надал преследва рекордна 12-а титла в Монте Карло. Вчера той разгроми сънародника си Роберто Баутиста Агут с 6:1, 6:1.

