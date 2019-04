Юве стартира преговори с Конте

Ръководството на Ювентус е започнало предварителни разговори с Антонио Конте за евентуалното му завръщане начело на тима. В информацията на "Sky Sports" се уточнява, че шефовете на "Старата госпожа" все още не са решили дали да се разделят през лятото с Масимилиано Алегри.

От Юве са искали да разберат как гледа Конте на възможността отново да води отбора, с който спечели три титли в Серия "А" между 2011 и 2014 година. Смята се, че той иска да се върне в Италия, след като за последно беше начело на Челси и стана шампион през 2017 година.

Sky: #Juventus hold preliminary talks with Antonio Conte over a second spell at the helm https://t.co/5MWprkbodr pic.twitter.com/rFQekTIcJb