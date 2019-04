Аякс вече привлече заместник на Де Лихт

Блестящото представяне на Аякс в Шампионската лига помага цената на младите звезди на тима постоянно да расте. Халфът Френки де Йонг вече подписа с Барселона, а е много вероятно да бъде последван от централния защитник Матийс де Лихт. 19-годишният капитан на гранда от Амстердам още не е обявил къде ще продължи кариерата си, но няма съмнение, че ще бъде продаден. От Аякс обаче мислят за бъдещето и вече се сдобиха с негов заместник. Това е друг тийнеджър - Кик Пиери.

18-годишният бранител в момента играе за Хееренвеен. Неговият контракт с Аякс е за срок от 5 години и ще влезе в сила от 1 юли.

