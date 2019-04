Тиери Анри бързо си намери нов отбор

Бившият френски национал Тиери Анри няма да стои дълго без работа след неуспешната си авантюра като старши треньор на Монако. Sky Sports разкри, че той преговаря с ръководството на Ню Йорк Ред Булс и двете страни са близо до споразумение. Клубът смята, че Анри не само ще помогне за по-добрите резултати, но и за трупането на повече популярност в световен мащаб.

Анри игра за Ню Йорк Ред Булс между 2010 и 2014 година. Французинът е любимец на местните фенове, които биха посрещанли назначението му с огромен ентусиазъм.

