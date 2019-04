Григор срещу Надал в четвъртък следобед

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров ще се изправи срещу Рафаел Надал в най-зрелищния осминафинален сблъсък от тенис турнира от сериите “Мастърс” в Монте Карло.

Двубоят ще бъде на централния корт и ще започне около 16 часа българско време, като ще бъде предаван директно в спортните канали на А1. Програмата започва в 12:00 часа, като преди това трябва да се проведат срещите Стефанос Циципас - Даниил Медведев и Новак Джокович - Тейлър Фриц.

Grigor is already on the practice courts, despite winning his match 20 minutes ago. Preparing for Rafa? Meanwhile, Uncle Toni is on the neighbouring court with his kids....spying #Grigor #Dimitrov #Nadal #MonteCarloMasters pic.twitter.com/ooLctEGrnU