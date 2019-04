Григор тренира веднага след втората си победа в Монте Карло (видео)

Шампионът от Финалите на АТР 2017 Григор Димитров проведе тренировка на кортовете в Монте Карло само 15-ина минути след победата си във втория кръг над Ян-Ленард Щруф със 7:5(2), 6:4 за 118 минути.

Както е известно, следващият опонент на Димитров в Княжеството ще бъде Рафаел Надал, който по-рано през деня унищожи Роберто Баутиста Агут с 6:1, 6:1. Това ще е не само най-дългоочакваният осминафинален сблъсък на “Мастърс”-а, но и повторение на миналогодишния полуфинал, който Краля на клея спечели с 6:4, 6:1.

Grigor is already on the practice courts, despite winning his match 20 minutes ago. Preparing for Rafa? Meanwhile, Uncle Toni is on the neighbouring court with his kids....spying #Grigor #Dimitrov #Nadal #MonteCarloMasters pic.twitter.com/ooLctEGrnU