Яго Аспас поднови договора си със Селта

Нападателят на Селта - Яго Аспас подписа нов договор с клуба до лятото на 2023 година, информира пресслужбата на отбора от Виго. 31-годишният голмайстор имаше проблеми с контузии през този сезон, но изигра 23 мача за Селта във всички турнири с 16 гола и 4 асистенции. Аспас ще опита да помогне на тима от Виго да запази мястото си в испанския елит. Селта е на незавидното 17-о място в таблицата с 32 точки.

Only Lionel Messi (1.14) has a better goals-per-game average in La Liga this season than Celta’s Iago Aspas (0.71) pic.twitter.com/1TKgzeYw4T