Испания Меси продължи доминацията си над английските отбори (статистиката от снощните мачове) 17 април 2019 | 17:20 - Обновена 0



копирано





4 - От 70-те предишни случаи, в които в първия мач от елиминация гостуващият отбор печели едва в 4 от тях (6%) той бива отстранен в същата фаза. Два от тях бяха в тазгодишното издание на турнира, но Манчестър Юнайтед не успя да го стори за втори път през сезона след обрата над Пари Сен Жермен



1 - Английските отбори са спечелили едва 1 от последните си 24 елиминационни мача срещу испански противник (1 победа, 7 равенства и 16 загуби), като



31 - С вчерашната победа Барселона е непобедим в 31 поредни домакинства в ШЛ - най-дългата серия в състезанието (28 победи и 3 ремита) 2013 - Lionel Messi has scored in the #UCL's Quarter Finals for the first time after 12 games in this round (50 shots) since April 2013 in París. Sticker pic.twitter.com/dVMVA3OuR9 — OptaJose (@OptaJose) April 16, 2019 2013 -



24 - Меси е вкарал 24 гола в 32 мача срещу английски противници в ШЛ, повече от всеки друг играч в състезанието



5 - Барселона има 5 победи срещу Юнайтед в ШЛ - повече от всеки друг тим



12 - Отбор от Ла Лига е достигал полуфиналите в последните 12 сезона - най-добрата серия в историята на испанския футбол



3 - Барселона е първият отбор с три гола от удари извън наказателното поле в мач от Шампионската лига, като предишният случай беше срещу Карабах през септември 2017 г.



4 - Манчестър Юнайтед губи европейска елиминация с общ резултат 0:4 или повече за първи път в историята си



4 - Манчестър Юнайтед губи 4 поредни гостувания във всички турнири за първи път от октомври 1999 г. - настоящият мениджър 1 - 2018/19 will be the first Champions League season not to feature Cristiano Ronaldo at the semi-final stage since 2009-10, when he was eliminated at the Last 16 stage with Real Madrid. Exit. pic.twitter.com/xX3c18ACar — OptaJoe (@OptaJoe) April 16, 2019 1 - Сезон 2018/19 е първият от 2009/10 насам, в който



126 - Толкова са головете на Кристиано Роналдо в турнира, което е рекорд



19 - Матийс де Лихт (19 г. и 246 дни) е най-младият холандски голмайстор в елиминационен мач след Нордин Уутър (19 г. и 237 дни) през април 1996 за Аякс срещу 3 - @AFCAjax are the first team in history to reach the semi-finals of the Champions League after surviving three qualifying rounds. Journey. pic.twitter.com/LXx2DBCMOC — OptaJohan (@OptaJohan) April 16, 2019 3 - Аякс е първият полуфиналист в историята, преминал през три квалификационни кръга



7 - Кристиано Роналдо е вкарал поне един гол в последните си 7 двубоя на 1/4-финалите в турнира

Снощните два двубоя от Шампионската лига - Барселона Манчестър Юнайтед 3:0 и Ювентус Аякс 1:2 пренаписаха или продължиха историята на турнира. Чрез статистиката, предоставена от Opta, можете да видите рекордите и прецедентите, свързани с въпросните мачове.4 - От 70-те предишни случаи, в които в първия мач от елиминация гостуващият отбор печели едва в 4 от тях (6%) той бива отстранен в същата фаза. Два от тях бяха в тазгодишното издание на турнира, но Манчестър Юнайтед не успя да го стори за втори път през сезона след обрата над Пари Сен Жермен1 - Английските отбори са спечелили едва 1 от последните си 24 елиминационни мача срещу испански противник (1 победа, 7 равенства и 16 загуби), като Лестър постигна този успех срещу Севиля през март 2017 г.31 - С вчерашната победа Барселона е непобедим в 31 поредни домакинства в ШЛ - най-дългата серия в състезанието (28 победи и 3 ремита)2013 - Лионел Меси се разписа на 1/4-финал от ШЛ за първи път от 12 мача (с 50 удара) - последното му попадение преди това в тази фаза беше срещу ПСЖ през април 2013 г.24 - Меси е вкарал 24 гола в 32 мача срещу английски противници в ШЛ, повече от всеки друг играч в състезанието5 - Барселона има 5 победи срещу Юнайтед в ШЛ - повече от всеки друг тим12 - Отбор от Ла Лига е достигал полуфиналите в последните 12 сезона - най-добрата серия в историята на испанския футбол3 - Барселона е първият отбор с три гола от удари извън наказателното поле в мач от Шампионската лига, като предишният случай беше срещу Карабах през септември 2017 г.4 - Манчестър Юнайтед губи европейска елиминация с общ резултат 0:4 или повече за първи път в историята си4 - Манчестър Юнайтед губи 4 поредни гостувания във всички турнири за първи път от октомври 1999 г. - настоящият мениджър Оле Гунар Солскяер участва във въпросните мачове тогава1 - Сезон 2018/19 е първият от 2009/10 насам, в който Кристиано Роналдо няма да участва на полуфиналите в ШЛ126 - Толкова са головете на Кристиано Роналдо в турнира, което е рекорд19 - Матийс де Лихт (19 г. и 246 дни) е най-младият холандски голмайстор в елиминационен мач след Нордин Уутър (19 г. и 237 дни) през април 1996 за Аякс срещу Панатинайкос 3 - Аякс е първият полуфиналист в историята, преминал през три квалификационни кръга7 - Кристиано Роналдо е вкарал поне един гол в последните си 7 двубоя на 1/4-финалите в турнира

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 4634 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1