Кубрат Пулев е вариант №3 за мач с Антъни Джошуа

Луис Ортиз и Адам Ковнацки са пред Кубрат Пулев в списъка на Антъни Джошуа за следващ двубой. Според английските медии, българският боксьор е на трето място като евентуален съперник за битката на 1 юни. .@mrdavidhaye says @anthonyfjoshua should block out news of @BIGBABYMILLER's 'adverse finding' in a drug test and just focus on continuing his reign as world heavyweight champion. — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) April 17, 2019 Срещата между Антъни Джошуа и Джарел Милър няма да се състои, след като американецът даде положителна допинг проба. Все още не е отворена Б-пробата, но по всичко личи, че двубоят в САЩ няма да се проведе в тази конфигурация. Тестът е бил направен през месец март. Мениджърите на AJ имат 6 седмици, за да намерят нов съперник за 1 юни в Медисън Скуеър Гардън. Според медиите на челната позиция са Луис Ортиз и Адам Ковнацки. Едва след тях е Кубрат Пулев. На дъното в списъка са Майкъл Хънтър и Мануел Чар. Johnny Nelson says Jarrell Miller has put himself in a potentially 'foolish situation' if an 'adverse finding' in a drug test is confirmed. — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) April 17, 2019 Мениджърите на AJ имат 6 седмици, за да намерят нов съперник за 1 юни в Медисън Скуеър Гардън. Според медиите на челната позиция са Луис Ортиз и Адам Ковнацки. Едва след тях е Кубрат Пулев. На дъното в списъка са Майкъл Хънтър и Мануел Чар. Джарел Милър е дал положителен резултат за забранено вещество, което се счита за подобрител на мускулния растеж. Този препарат е забранен от 2009 година. Ако бъде признат за виновен, Милър може да получи едногодишно наказание да се състезава.

