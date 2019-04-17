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ЦСКА 1948 2:1 Пирин (Благоевград)

последен:
15.04.2019

Царско село - ЦСКА 1948

следващ:
22.04.2019

създаване: 2016г.
стадион: "Васил Левски"
президент: Добрин Гьонов
треньор: Петко Петков
web: ЦСКА 1948

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Втора лига

Владимир Вълков ще свири голямото дерби на Втора лига

17 април 2019 | 14:08
Владимир Вълков ще свири голямото дерби на Втора лига
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Владимир Вълков ще ръководи голямото дерби от 25-ия кръг на Втора лига между Царско село и ЦСКА 1948.

Съдийски назначения за двубоите от 25-ия кръг във Втора футболна лига:

20 април, събота 17:00 часа
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Литекс
ГС: Димитър Михайлов Михайлов АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Калин Валентинов Киров
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Милко Петков Николов

20 април, събота 17:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - ФК Кариана
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Димчев Великов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Борис Димитров Борисов

20 април, събота 17:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ФК Струмска слава 1927
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Иво Николаев Колев АС2: Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Стефан Спасов Иванов

20 април, събота 17:00 ч.
ОФК Несебър - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Георги Николов Николов АС1: Станислав Руменов Груев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Атанас Петров Бозев

21 април, неделя 17:00 ч.
ПФК Лудогорец АД II - ФК Арда
ГС: Иван Георгиев Пенчев АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Мурад Шабан Вели
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Йосиф Петров Ронков

21 април, неделя 17:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ОФК Поморие
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Здравко Веселинов Николов
4-ТИ: Румен Красимиров Христов
СН: Красимир Иванов Василев

22 април, понеделник 17:00 ч.
ФК Царско село 2015 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Ириней Марчев Бодуров
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Валентин Желев Добрев

22 април, понеделник 19:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК Ботев Гълъбово
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Георги Спасов Славов

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Спортни новини		 Прочетена 330

Добави коментар ›› Коментари (2)

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Баш армеец
(Гост) 2
отговор
17 април 2019 | 15:22

Значи излизаме срещу Левски с 12 полеви играчи! Рейтинг: 0 0

Хаха
(Гост) 1
отговор
17 април 2019 | 14:52

И кое му е голямото на това дерби ако изобщо може да се нарече дерби? Големият лидер във втора лига играе с изкуствено поддържания синьо-зелен сбиротак. Не случайно тези играят на националния... нали седалките са сини и зелени. Рейтинг: 1 0

А публика?
(Гост)
17 април 2019 | 14:54

А публика откъде? Те и двата отбора нямат фенове, ама иначе са колоси, а мачът е голямо дерби. Рейтинг: 0 1 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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