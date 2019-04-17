Владимир Вълков ще свири голямото дерби на Втора лига

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Втора лига
Владимир Вълков ще ръководи голямото дерби от 25-ия кръг на Втора лига между Царско село и ЦСКА 1948.
Съдийски назначения за двубоите от 25-ия кръг във Втора футболна лига:
20 април, събота 17:00 часа
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Литекс
ГС: Димитър Михайлов Михайлов АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Калин Валентинов Киров
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Милко Петков Николов
20 април, събота 17:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - ФК Кариана
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Димчев Великов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Борис Димитров Борисов
20 април, събота 17:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ФК Струмска слава 1927
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Иво Николаев Колев АС2: Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Стефан Спасов Иванов
20 април, събота 17:00 ч.
ОФК Несебър - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Георги Николов Николов АС1: Станислав Руменов Груев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Атанас Петров Бозев
21 април, неделя 17:00 ч.
ПФК Лудогорец АД II - ФК Арда
ГС: Иван Георгиев Пенчев АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Мурад Шабан Вели
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Йосиф Петров Ронков
21 април, неделя 17:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ОФК Поморие
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Здравко Веселинов Николов
4-ТИ: Румен Красимиров Христов
СН: Красимир Иванов Василев
22 април, понеделник 17:00 ч.
ФК Царско село 2015 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Ириней Марчев Бодуров
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Валентин Желев Добрев
22 април, понеделник 19:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК Ботев Гълъбово
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Георги Спасов Славов
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(Гост) 2
отговор
Значи излизаме срещу Левски с 12 полеви играчи! Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
И кое му е голямото на това дерби ако изобщо може да се нарече дерби? Големият лидер във втора лига играе с изкуствено поддържания синьо-зелен сбиротак. Не случайно тези играят на националния... нали седалките са сини и зелени. Рейтинг: 1 0
(Гост)
А публика откъде? Те и двата отбора нямат фенове, ама иначе са колоси, а мачът е голямо дерби. Рейтинг: 0 1