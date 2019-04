Шампионска Лига Солскяер: Не бих заложил срещу Барса 17 април 2019 | 09:57 0



"Мисля, че Барселона ще спечели трофея. Те имат изключително трио в нападение, а към него можем да добавим Усман Дембеле и Малколм. Ако залагах, не бих го направил срещу този отбор. За мен те са фаворити в турнира като цяло", заяви норвежкият мениджър.

Read: https://t.co/MsVg4Y1dHA pic.twitter.com/ZXgADiZvr8 — BBC Sport (@BBCSport) 16 април 2019 г. Положението на Юнайтед е незавидно, защото една от опциите на тима да играе в Шампионската лига и догодина вече отпадна. Втората е през първенството, където "червените дяволи" са шести и на две точки зад четвъртия Арсенал. Следващият съперник на Юнайтед е Евертън в неделя, след което идва и градското дерби със Сити.



"Казах и в началото, че нещата няма да се променят за един ден. Целта ни е да настигнем Барселона и следващите няколко години ще бъдат критични. Работим по този въпрос. Стараем се всеки ден да се превърнем в един от най-големите клубове", добави той.

