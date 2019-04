НБА Патрик Бевърли: Не дразня съперниците си нарочно 16 април 2019 | 18:59 0



копирано



That Patrick Beverley defense pic.twitter.com/1eY4MKtrQO — Dime (@DimeUPROXX) April 16, 2019

“Не се опитвам да вляза в главите на хората, човече. Не съм виновен, ако те се чувстват раздразнение от мен”, каза 30-годишният гард относно репутацията си на скандалджия и провокатор.

"He's a Chicago kid. ... Those dudes play with a different type of grit."



Kevin Durant has an appreciation for the toughness that Patrick Beverley brings every night.#NBAPlayoffs pic.twitter.com/No7XOq5tiu — NBA TV (@NBATV) April 14, 2019

Бевърли попадна в първия най-добър отбор на защитниците в НБА през 2017 година, а през 2014 година бе избран във втория идеален отбор на защитниците на сезона в Лигата. Гардът на Лос Анджелис Клипърс Патрик Бевърли е известен като един от най-стабилните защитници в НБА. Репутацията му е такава, че не щади средства, за да спре хората срещу себе си, но след победата на Ел Ей срещу Голдън Стейт в мач №2 от първия кръг на плейофите, той бе категоричен, че не прави нищо целенасочено.“Не се опитвам да вляза в главите на хората, човече. Не съм виновен, ако те се чувстват раздразнение от мен”, каза 30-годишният гард относно репутацията си на скандалджия и провокатор.Бевърли попадна в първия най-добър отбор на защитниците в НБА през 2017 година, а през 2014 година бе избран във втория идеален отбор на защитниците на сезона в Лигата.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 142

1