Бартош Курек аут до края на сезона

View this post on Instagram

BARTOSZ KUREK KONTUZJOWANY! Siatkarz nie zagra ju do koca sezonu, a i reprezentacja stoi pod znakiem zapytania... Wicej szczegóów na naszej stronie https://polski-sport.pl/bartosz-kurek-kontuzjowany-nie-zagra-do-konca-sezonu/ #polskisport #polskasiatkówka #news #onicowarszawa #warszawa #volleyball #siatkówka #plusliga #sport #team #bartoszkurek #kurek

A post shared by @ siatkowka_polski_sport.pl on Apr 15, 2019 at 11:28am PDT