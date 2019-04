Лека атлетика След две европейски титли при мъжете Тентоглу ще гони злато и под 23 години 16 април 2019 | 15:56 - Обновена 0



Miltiadis Tentoglou bounds out to a world-leading 8.38m in the fifth round of the long jump final! #Glasgow2019 pic.twitter.com/05J8xZKHfN — European Athletics (@EuroAthletics) March 3, 2019 “Да, определено ще бъда там”, заяви 21-годишният Тентоглу, който през март спечели европейската титла в зала в Глазгоу при мъжете с рекорд на Гърция под покрив от 8.38 метра.



Gold for Greece!



Miltiadis Tentoglou sails out to a world-leading mark and outright lifetime best of 8.38m to win the long jump title at #Glasgow2019. pic.twitter.com/FxO2N63Qhh — European Athletics (@EuroAthletics) March 3, 2019 За по-малко от две години гръцкият скачач, който се готви под ръководството на българския специалист Георги Помашки, спечели две европейски титли при мъжете - на открито в Берлин през миналата година (8.25 метра) и тази зима в зала в Глазгоу. Той има и европейско злато за юноши под 20 години в Гросето.



“8.38 метра в зала е доста добър скок за закрито. Това е дори по-добро от личния ми рекорд на открито. Знаех, че съм във форма и мога да скоча над 8.30 метра със сигурност - може би повече от 8.35 метра”, добави 21-годишният Тентоглу, който се изравни на шесто място в европейската ранглиста в зала за всички времена, като освен това и подобри рекорда на Гърция на Луис Цатумас от 8.23 метра.





