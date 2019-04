Ули Хьонес: Бих купил Мбапе незабавно

Президентът на Байерн Мюнхен - Ули Хьонес, би се радвал баварците да купят Килиан Мбапе, но в момента футболистът на Пари Сен Жермен е извън финансовите възможности на германския шампион.

"Бих купил Мбапе незабавно. Той е фантастичен футболист, но в момента нямаме необходимите пари", категоричен е Хьонес пред медиите в Германия. 20-годишният френски национал Мбапе премина от Монако в Пари Сен Жермен за 180 милиона евро през лятото на 2017 година. Цената му в момента е над 200 милиона евро.

When will Kylian Mbappe be king? pic.twitter.com/leK6pvZsRQ