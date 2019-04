БГ Футбол Как Wings for Life World Run промени живота на един канадец 16 април 2019 | 13:22 0



"Такава привилегия е да бъдеш мобилен – да си бърз и гъвкав. Преди инцидента никога не бях обръщал внимание на това. Сега бягането ми отнема много повече усилия, но съм наистина благодарен за всяка стъпка, която мога да направя сам със собствените си крака. Давам всичко от себе си, докато тичам. Особено в Wings for Life World Run", споделя Шоу.



"Всяка година използвам участието си като мерило за възстановяването ми. При първия ми старт през 2015 г. изминах 9,87 км край Ниагарския водопад. Миналата 2018 г. във Ванкувър постигнах 12,5 км, а за тази година целта ми е да направя 14 км в Wings for Life World Run. Това е висока летва за мен – миналата година си скъсах седалището, за да постигна 12 км, но пък ако се целя във звездите, а падна рано, поне ще се приземя на луната", допълва той.



"Първото ми участие беше незабравимо преживяване. Беше като магия да бягаш докато слънцето изгрява зад водните пръски от Ниагарския водопад. Споделях този момент с моя приятел и наставник Джош Дюйк и това направи всичко още по-хубаво. През 2016 г. вторият ми старт съвпадна с премиерата на моя документален филм The Healing Agent в Торонто и това придаде допълнително вълнение към събитието.



Оттогава всяка сутрин точно в 4:00 тренирам, използвайки приложението на Wings for Life World Run – Organized App Run. Заедно с мен в тренировката се включват много мои привърженици от целия свят. Усещането е невероятно – всички сме част от нещо голямо и общо", разказва още Майк.



"Както казах, Wings for Life World Run ми дава усещането за общност. Моето увреждане е практически невидимо, така че да бъда част от събитието е нещо специално. Разбирам какъв късметлия съм, че въобще мога да се движа, затова си повтарям мантрата на Wings for Life World Run и бягам за тези, които не могат.



Обичам и уважавам хората от нашата общност. Тя ми даде възможност да се запозная с някои от най-невероятните хора, които знаят какво е да изживяваш всеки ден с обезсърчително предизвикателство насреща си.

През лятото на 2017 г. се свързах с Джим Мулан, който е с частично увреждане на гръбначния мозък и живее на Източния бряг. Той ми задаваше въпроси относно живота с подобна травма. Разбирах колко е самотен в този момент, зарадвах се, че мога да му помогна с опита си и бързо станахме приятели.



Разказах му как използвах приложението на Wings for Life World Run за мотивация по време на терапията си и един ден той каза: Няма ли да е страхотно, ако разполагаме с достатъчно хора в приложението, за да прекосим цялата страна от Ванкувър до Халифакс? Реакцията ми от този коментар на Джим беше: "Господи каква страхотна идея!" Споделих я с приятели и няколко месеца след събитието през 2018 г. ние регистрирахме #TeamCoast2Coast и започнахме да набираме членове.



Удивително е, че нашите 102 членове успяха да изминат приблизително 630 км и така навъртяха около 15 000 долара за изследвания, свързани с гръбначните травми. За 2019 г. сме вдигнали мизата още повече – искаме да покрием 5500 км. В екипа ни разполагаме с изключителни хора – бивш професионален планински колоездач, параолимпийски скиор, хокеист, оцелял след злокобна автобусна катастрофа, автомобилен състезател. Всички те са готови да дадат най-доброто от себе си, за да накараме повече канадци да се включат в каузата. Парите, които съберем, отиват директно за изследвания на гръбначните травми", обяснява Шоу.



