Ален Вино е новият треньор на Филаделфия Флайърс

Канадецът Ален Вино бе назначен за старши треньор на Филаделфия Флайърс от Националната хокейна лига, съобщиха от клуба. 57-годишният специалист, който е старши треньор и на националния отбор на Канада, е водил в кариерата си отборите на Монреал Канейдиънс, Ванкувър Канъкс и Ню Йорк Рейнджърс, като с последните два е достигал до финала за "Купа Стенли" през 2011 и 2014 година.

