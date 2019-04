Кардиф представя доказателства пред ФИФА по трансфера на Сала

Кардиф прати доказателствения материал, с койго разполага, във ФИФА относно трансфера на аржентинския нападател Емилиано Сала, съобщава "Sky Sports". Уелският клуб иска да докаже, че преминаването на футболиста от френския Нант станало невалидно след смъртта му. Преди това Нант изпрати иск към ФИФА. Френският клуб поиска плащане от 15 милиона евро.

Nantes referred the dispute to FIFA with Cardiff refusing to make any interim payments towards the £15m transfer fee.