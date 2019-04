Кристиано-младши не спира да бележи на турнир в Португалия

Това малчуганът постигна пред погледите на някои от своите роднини - баба му Долорес Авейро и леля му Елма Авейро. Той ще може да добави още попадения на сметката си, тъй като турнирът, в който участие взимат над 5 хиляди деца, продължава до събота.

Cristiano Junior scored 12 goals... in only 2 games!



He walks in his father's footsteps pic.twitter.com/Fy5syix4My