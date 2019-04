НБА Люк Уолтън бе представен официално като старши треньор на Сакраменто Кингс (видео) 16 април 2019 | 12:38 0



Kings Announce Luke Walton as Head Coach » https://t.co/MvhhpvH2Kp pic.twitter.com/Lrs1gAG4ZG — Sacramento Kings (@SacramentoKings) April 15, 2019 "Познавам Люк от много години и съм развълнуван да го посрещна в семейството на Сакраменто Кингс. Надявам се неговите лидерски качества да ни помогнат да изградим манталитет на победители за много години напред", каза Дивац при представянето.

Royalty, royalty, royalty. pic.twitter.com/005OxGrJEA — Sacramento Kings (@SacramentoKings) April 15, 2019 През последните три сезона Люк Уолтън бе начело на Лейкърс, но не успя да изведе отбора до нито едно участие в плейофите, дори и след пристигането в тима на ЛеБрон Джеймс през лятото на миналата година.

"The winning takes care of itself when you have the right habits, the right people, and are playing the right way."



On Coach Walton's first day in Sactown » https://t.co/bKNl5h6eHE pic.twitter.com/BcQSecQceb — Sacramento Kings (@SacramentoKings) April 16, 2019 Преди това Уолтън бе помощник-треньор в Голдън Стейт Уориърс между 2014 и 2016 година, където спечели титлата през 2015 година. Като състезател Уолтън има още два шампионски пръстена с екипа на Лос Анджелис Лейкърс през 2009 и 2010 година.



