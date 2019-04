Жената, която даде криле на Тайгър Уудс (видео + галерия)

Зад един успешен мъж винаги стои една жена - тази стара максима неизменно получава потвърждения, а поредното такова е свързано с Тайгър Уудс. Легендарният голфър направи невероятно завръщане в спорта, чийто връх бе спечелената Мастърс титла, пета за него и първа от 11 години насам.

Само до преди година много специалисти говореха за Уудс като за бивш голфър, който никога повече няма да достигне до някогашните си успехи. Причината бяха проблемите с гърба, които не позволяваха на Уудс да се състезава пълноценно, а и многото проблеми и скандали в личен план. Той се бе сринал извън топ 1000 в ранглистата, а резултатите му бяха бледа сянка на това, на което Уудс бе показал, че е способен.

Проблемите като че ли започнаха още през 2010-а година, когато съпругата на Уудс Ерин Нордегрен се разведе с него и разкри, че мъжът е имал един куп извънбрачни връзки. След това Уудс имаше две известни за обществеността връзки - със скиорката Линдзи Вон между 2012 и 2015 и с Кристин Смит между 2015 и 2017.

Завръщането му сред най-добрите обаче съвпадна с последната жена в живота му - Ерика Херман, която очевидно знае как да дава криле на своя любим. Двамата се запознават покрай работата, защото Херман е генерален мениджър на ресторанта на Уудс във Флорида, който отвори през 2015-а.

