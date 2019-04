Голф Завръщането на Тигъра 16 април 2019 | 11:40 - Обновена 0



На 43 години, 3 месеца и 15 дни Тайгър Уудс спечели 15-ия си трофей от Големия шлем и направи едно от най-забележителните завръщания в спорта. Той покори за пети път в кариерата си турнира "Мастърс" и отново записа името си със златни букви в историята на голфа. Уудс сътвори нещо, което до неотдавна изглеждаше немислимо. Американецът беше изпаднал извън топ 1000 на световната ранглиста и кариерата му изглеждаше безвъзвратно приключила. Той обаче успя да се пребори с редица лични и здравословни проблеми, за да облече за пети път зеленото сако в Огъста - 11 години след последния си триумф в Големия шлем и цели 14 години след предишната си победа в "Мастърс". "Огромен късметлия съм, че изобщо получих втори шанс да правя това, което обичам. Имах сериозни съмнения след всичко, което се случи преди две години", каза Уудс след спечелването на първия за годината турнир от Големия шлем. .@TigerWoods sits down with Tom Rinaldi, explaining how much it means to win #TheMasters with his kids watching, his road to recovery from injury and enjoying his 15th major. pic.twitter.com/gHzqNwFzTj — ESPN (@espn) April 15, 2019 Към дъното и обратно За легендарна фигура като Уудс, който постигна изключителни успехи на голф игрището и издигна този спорт на друго ниво, последните години бяха изключително тежки. Наред с проблемите в личния си живот той претърпя четири операции на гърба и четири операции на коляното. Постоянните болки принудиха американеца да пропусне цели 17 месеца от лятото на 2015 г. до началото на 2017 г. Завръщането му беше съпътствано от нови проблеми и скоро след това той отново се оттегли, като този път отсъствието му продължи десет месеца. "Не можех да стоя, не можех да лежа. Едва ходех. На практика не можех да правя почти нищо. За щастие изкарах процедура за гърба, която ми даде шанс да водя нормален живот", каза Уудс, който преди две години беше в Огъста, но не като състезател, а само като гост на Вечерята на шампионите. "Само за да отида на вечерята, трябваше да пия успокоителни, защото не можех да вървя. Бях приключил по онова време", коментира още носителят на 15 титли от Големия шлем, който в един момент изпадна от №1199-ото място в света. На 29 май 2017 г. Уудс беше хванат да шофира под влиянието на упойващи вещества. В пробата, взета при ареста му, бяха открити викодин, ксанакс, амбиен, хидроморфон и тетрахидроканабинол (марихуана). Тогава той заяви, че продължава да бъде измъчван от остри болки в гърба и постоянни проблеми със съня. Уудс при ареста му през 2017 г. Малко след случая голямата звезда на голфа постъпи в клиника, за да лекува зависимост към болкоуспокояващи и антидепресанти. През юли бившият №1 обяви, че е приключил лечението си, а в началото на сезон 2018 се завърна на игрището, за да започне обратния път към върха. С напредването на миналата година американецът постоянно прогресираше, а представянето му във финалната част от сезона ясно показа, че той далеч не е приключил за големия голф. През август Уудс завърши втори в последния за сезона турнир от Големия шлем - PGA Championship, като до последно беше в битката за трофея. Месец по-късно той сложи край на петгодишна пауза без трофей от професионалния тур, след като спечели турнир в Атланта. "Тялото ми беше пълна развалина. Не знаех дали ще мога да живея отново без болка. Бях приключил с играта. Не можех да седя, нито да ходя или да лежа, без да чувствам болка в гърба или крака", каза тогава американецът. Завършен цикъл След първия ден на "Мастърс" Уудс разделяше 13-ото място с два удара под пар, като изоставаше с четири удара от лидерите Кьопка и Брайсън Дешамбо. Във втория кръг ситуацията на върха в класирането се сгъсти много, като петима носители на титли от Големия шлем разделяха първата позиция със седем удара под пар - Кьопка, Джейсън Дей, Франческо Молинари, Луи Остхойзен и Адам Скот. Само на един удар зад тях бяха Уудс, Дъстин Джонсън, Ксандър Шофеле и Джъстин Хардинг. Третият ден изстреля Молинари еднолично на върха. Италианецът направи четири поредни бърдита от 12-а до 15-а дупка и приключи деня с 13 удара под пар. Страхотен ден имаше и Тони Фино, който завърши с 64 удара - на един от рекорда на трасето, и се придвижи до втора позиция с 11 удара под пар. Същият беше и активът на Уудс, а Кьопка падна до четвъртото място с десет удара под пар. Страхотната битка продължи във финалния ден. Молинари поддържаше аванса си от два удара пред Уудс до 11-ата дупка, на която направи двойно боги. Американецът се възползва и изравни резултата, а преди последните четири дупки трима състезатели разделяха първото място с 12 удара под пар - Уудс, Молинари и Шофеле. Последваха две поредни бърдита на Уудс на 15-а и 16-а дупка. Те му осигуриха аванс от два удара на върха и американецът успя да го задържи до края. Той приключи турнира с 275 удара, или 13 под пар. Само на един удар зад него останаха Кьопка, Шофеле и Кьопка. Молинари, Фино, Дей и Уеб Симпсън разделиха петата позиция с 11 удара под пар.

"През целия ден просто се опитвах да си проправя път напред. Изведнъж се озовах във водеща роля. Когато стигнах до 18-а дупка, знаех, че просто трябва да вкарам с пет удара. Не си спомням какво съм направил, когато последната топка влезе. Знам само, че съм изкрещял", каза Уудс. "Да спечеля пред погледа на моите деца - това е един завършен цикъл. През 1997 г., когато спечелих за пръв път в Огъста, моят баща беше тук. Сега спечелих пред погледа на двете ми деца", допълни 43-годишният американец. "Това е много специален момент за мен, за семейството ми и за моите приятели. Мисля, че всички, които бяха тук, имаха възможност да станат свидетели на нещо невероятно. Това беше изключително оспорван турнир. Всички едновременно играеха много добре и борбата можеше да отиде в толкова много различни посоки. Просто се случи да се задържа в битката и да бъда постоянен до края", каза още той. Триумф за историята На 43 години Уудс стана вторият най-възрастен шампион в историята на "Мастърс" след Никлаус, който през 1986 г. печели турнира на 46 години. Никой досега обаче не е имал толкова голяма разлика между спечелването на две титли от Големия шлем. Победата на Никлаус през 1986 г. идва шест години след предишния му голям триумф, докато Уудс трябваше да чака цели 11 години. Уудс се доближи на три титли от най-значимия рекорд в историята на голфа - 18-те трофея от Големия шлем на Никлаус, както и на една от рекорда на Никлаус за най-много победи в "Мастърс". 43-годишният американец вече има 81 спечелени турнири от професионалния голф тур. По този показател той вече е само на една титла от рекордьора на сънародника си Сам Снийд. Уудс сподели, че победата на Никлаус в "Мастърс" през 1986 г. е оказала огромно влияние върху цялата му кариера. "1986-а означава много за мен, защото това е първият ми спомен от "Мастърс". Никога няма да забравя радостта на Джак, грешката на Сев (Байстерос) на 15-а дупка, после и грешката на Грег (Норман) на 18-а." Попитан кое от двете постижения е по-специално, Уудс коментира: "Той беше на 46 години, аз съм на 43. Той не беше печелил титла от Шлема от шест години, а за мен чакането продължи 11. Във всеки случай останалите хора трябва да определят (кое е по-специално)." '97 Masters

'19 Masters#TheMasters pic.twitter.com/c4Quh8tczK — BBC Sport (@BBCSport) April 14, 2019 С победата в Огъста Уудс заслужи възхищението на целия свят. Той получи поздрави от редица спортни легенди, сред които най-успешният състезател в историята на голфа Джак Никлаус и носителят на рекордните 23 златни медала от олимпийски игри Майкъл Фелпс, който изгледа на живо триумфа на своя сънародник. "Голямо браво за Тайгър Уудс. Много съм щастлив за него и за нашия спорт като цяло. Това е просто фантастично", написа Никлаус. В поздравленията се включиха още настоящият президент на САЩ Доналд Тръмп и неговият предшественик Барак Обама.



