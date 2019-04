НБА Филаделфия изравни рекорд на Лейкърс след 51 точки в една четвъртина 16 април 2019 | 10:31 0



Philadelphia 76ers CRAZY 3rd Quarter vs Nets 2019 ECR1 GM2 – NBA Record 51 Pts! | FreeDawkins – Philadelphia Video https://t.co/fZhY5Kkz1A pic.twitter.com/QVmyw3OCiF — Philly Informer (@phillyinformer) 16 април 2019 г. Филаделфия също така изравни рекорда на Лос Анджелис Лейкърс от 1962-а година за най-много точки в една четвъртина от плейофен мач. Сиксърс са и едва 13-ият отбор в историята със 145 или повече точки в редовното време, както и първият от 1990-а насам. Тогава Бостън отбеляза 157 точки срещу Ню Йорк Никс. Joel Embiid (@joelembiid) collected 23 points and 10 rebounds to lead Philly.



The @sixers seized control in a 51-point third quarter, set a team record for points in a quarter and a playoff game, and are now 1-1 with a 145-123 victory over the Brooklyn nets (@BrooklynNets ) pic.twitter.com/XwUqYpKuHI — Afroballers (@afroballers) 16 април 2019 г.

Филаделфия изравни серията срещу Бруклин от първия кръг на плейофите в НБА, след като спечели със 145:123 втория си домакински мач. Сиксърс контролираха развоя на силно ефективната в нападение трета четвъртина, записаха клубен рекорд по точки в рамките на една част и в крайна сметка надвиха Нетс преди двете поредни гостувания в Ню Йорк. Първото е насрочено за четвъртък.Джоел Ембийд вкара 23 точки и спечели десет борби за Филаделфия, въпреки че бе до последно под въпрос заради травмата в лявото коляно, мъчеща го още от редовния сезон. Той записа 13 точки и спечели пет борби в третата четвъртина, в която Сиксърс вкараха 72 процента от стрелбите си и отбелязаха феноменалните 51 точки срещу 23 за Нетс.Бен Симънс помогна за победата с втория плейофен трипъл-дабъл в кариерата си. Той завърши мача с 18 точки, 12 асистенции и десет борби, с попадна в компанията на легендите Уилт Чембърлейн и Чарлс Баркли като единствените трима играчи на Сиксърс с повече от един трипъл-дабъл в плейофите на НБА. 0



