Илия Груев-младши подписа професионален договор с Вердер

Синът на родния футболен треньор Илия Груев – Илия Груев-младши вече официално подписа своя първи професионален договор. Младият талант парафира с члена на Бундеслигата Вердер Бремен.

18-годишният полузащитник е капитан на клубната формация до 19 години. Изпълнителният директор на „бременските музиканти” Фрак Бауман заяви, че през следващите сезони планът е българинът постепенно да бъде интегриран в мъжкия състав.

U19s captain Ilia #Gruev has signed his first professional contract with the club! Congrats, Ilia



