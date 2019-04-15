ЦСКА 1948 CSKA 1948

ЦСКА 1948 0:0 Пирин (Благоевград)

последен:
15.04.2019

Царско село - ЦСКА 1948

следващ:
22.04.2019

създаване: 2016г.
стадион: "Васил Левски"
президент: Добрин Гьонов
треньор: Петко Петков
web: ЦСКА 1948

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ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) 0:0

15 април 2019 | 19:00 - Обновена
ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) 0:0
  • копирано
  • 6
Отборите на ЦСКА 1948 и Пирин (Благоевград) играят при резултат 0:0 в сблъсък от 24-ия кръг на Втора професионална лига.

ЦСКА 1948 - ПИРИН 0:0

Стартови състави:

ЦСКА 1948: 33. Михайлов, 25. Александров, 18. Попов, 12. Дяков, 31. Буров, 20. Сандански, 8. С. Георгиев, 17. Ивайлов, 21. Огнянов, 39. И. Петков, 99. Гущеров

Пирин (Благоевград): 22. Димитров, 3. Бастунов, 25. Адемов, 19. Пушкарев, 29. Стоев, 11. Мутавджийски, 4. Петров, 27. Михайлов, 15. Благов, 14. Грозданов, 9. Златинов

Стадион: "Васил Левски"
Главен съдия: Даниел Краевски
Асистенти: Цветан Горанов, Стефан Делчев

КЛАСИРАНЕ
ПРОГРАМА
ГОЛМАЙСТОРИ
Втора лига
24 кръг, понеделник 15 април
ЦСКА 1948
0:0предстои
Пирин (Благоевград)
Стадион: "Васил Левски"
Съдия: Даниел Краевски
33
18
12
25
31
22
20
17
99
8
39
22
22
3
19
29
4
15
20
11
9
6
Петко Петков
Петър Златинов
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Емил Михайлов Емил Михайлов33 Филип Димитров22 Филип Димитров
Сашо Александров Сашо Александров25 Милен Стоев29 Милен Стоев
Апостол Попов Апостол Попов18 Ахмед Адемов22 Ахмед Адемов
Янко Сандански Янко Сандански20 Мирослав Пушкаров19 Мирослав Пушкаров
Димитър Буров Димитър Буров31 Александър Бастунов3 Александър Бастунов
Богомил Дяков Богомил Дяков12 Емил Петров4 Емил Петров
Чавдар Ивайлов Чавдар Ивайлов17 Кирил Мутавджийски11 Кирил Мутавджийски
Спас Георгиев Спас Георгиев8 Димитър Благов15 Димитър Благов
Мариян Огнянов Мариян Огнянов22 Ивайло Михайлов20 Ивайло Михайлов
Илия Петков Илия Петков39 Кирил Грозданов6 Кирил Грозданов
Андон Гущеров Андон Гущеров99 Владислав Златинов9 Владислав Златинов
Втора лига М П Р З Г точки
1 Царско село Царско село
24
22
1
1
56:18 (38)
67
2 Монтана Монтана
24
14
7
3
38:17 (21)
49
3 Арда (Кърджали) Арда (Кърджали)
24
14
5
5
35:14 (21)
47
4 ЦСКА 1948 ЦСКА 1948
24
11
11
2
26:14 (12)
44
5 Литекс Литекс
24
11
5
8
36:19 (17)
38
6 Поморие Поморие
24
10
5
9
30:34 (-4)
35
7 Локомотив (Горна Оряховица) Локомотив (Горна Оряховица)
24
10
4
10
26:29 (-3)
34
8 Локомотив (София) Локомотив (София)
24
8
8
8
20:18 (2)
32
9 Черноморец (Балчик) Черноморец (Балчик)
24
8
5
11
20:28 (-8)
29
10 Струмска слава Струмска слава
24
7
6
11
27:35 (-8)
27
11 Ботев (Гълъбово) Ботев (Гълъбово)
24
6
8
10
23:27 (-4)
26
12 Несебър Несебър
24
5
8
11
25:41 (-16)
23
13 Кариана (Ерден) Кариана (Ерден)
24
6
4
14
23:33 (-10)
22
14 Лудогорец 2 Лудогорец 2
24
6
4
14
23:39 (-16)
22
15 Пирин (Благоевград) Пирин (Благоевград)
24
5
4
15
20:42 (-22)
19
16 Добруджа Добруджа
24
2
9
13
11:31 (-20)
15
  • Промоция
  • Плейоф промоция
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
  • копирано
  • 6
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 592

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(Гост) 5
отговор
15 април 2019 | 18:42

от СТРУМА МАРИКОСТИНОВО в люто дерби с Пирин Рейтинг: 3 0

ПЕЧЕЛЕТЕ ДО 200 $ НА ЧАС
(Гост) 4
отговор
15 април 2019 | 18:35

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????
(Гост) 3
отговор
15 април 2019 | 18:34

НАПРЕД,АРМЕЙЦИ!!! Ето ,ТОВА е ЦСКА!!! Рейтинг: 0 4

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
ЦСКА
(Гост) 1
отговор
15 април 2019 | 18:10

НАПРЕД АРМЕЙЦИ Рейтинг: 3 5

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук 

							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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Вашите лични данни

        

        

          

            

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                Ако натиснете бутона
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                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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