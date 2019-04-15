ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) 0:0

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БГ Футбол
Отборите на ЦСКА 1948 и Пирин (Благоевград) играят при резултат 0:0 в сблъсък от 24-ия кръг на Втора професионална лига.
ЦСКА 1948 - ПИРИН 0:0
Стартови състави:
ЦСКА 1948: 33. Михайлов, 25. Александров, 18. Попов, 12. Дяков, 31. Буров, 20. Сандански, 8. С. Георгиев, 17. Ивайлов, 21. Огнянов, 39. И. Петков, 99. Гущеров
Пирин (Благоевград): 22. Димитров, 3. Бастунов, 25. Адемов, 19. Пушкарев, 29. Стоев, 11. Мутавджийски, 4. Петров, 27. Михайлов, 15. Благов, 14. Грозданов, 9. Златинов
Стадион: "Васил Левски"
Главен съдия: Даниел Краевски
Асистенти: Цветан Горанов, Стефан Делчев
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Втора лига
24 кръг, понеделник 15 април
ЦСКА 1948
0:0предстои
Пирин (Благоевград)
Стадион: "Васил Левски"
Съдия: Даниел Краевски
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18
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4
15
20
11
9
6
4-2-3-1
4-2-3-1
8 халф
10 вратар
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(Гост) 5
отговор
от СТРУМА МАРИКОСТИНОВО в люто дерби с Пирин Рейтинг: 3 0
(Гост) 4
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(Гост) 3
отговор
НАПРЕД,АРМЕЙЦИ!!! Ето ,ТОВА е ЦСКА!!! Рейтинг: 0 4
(Гост) 1
отговор
НАПРЕД АРМЕЙЦИ Рейтинг: 3 5