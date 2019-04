Ринс: Невероятно е, че победих Валентино, той е моят идол

Check out the crucial move on @ValeYellow46 which secured @Rins42 his maiden #MotoGP victory at @COTA ! #AmericasGP pic.twitter.com/IR1OQkD1Cs

Младият талант на Suzuki Алекс Ринс спечели първата си победа в кралския клас на мотоциклетизма в САЩ, побеждавайки не кого да е, а ветеранът в MotoGP Валентино Роси. С успеха си испанецът възнагради и своя конструктор, който печели кръг за първи път от лятото на 2016 година.

"Няма думи, с които да опиша колко съм щастлив", разкри Ринс след финала на състезанието. "Благодаря на Suzuki, които създадоха много добър мотор през последните години. Дадох максимума от себе си. Победих Валентино, което е невероятно за мен, защото той е моят идол, още откакто бях малък. Със сигурност, когато се подготвяхме преди старта на сезона, вярвах, че можем да спечелим кръг. Имаме стабилен мотор. В Катар победата беше много близо, а в Аржентина стартирахме прекалено назад".

