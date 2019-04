Успехът на Тайгър Уудс може да вдъхнови играчите на Кардиф, уверен е Уорнък

Невероятното завръщане, което направи Тайгър Уудс и спечеленият от него пети Мастърс турнир може да вдъхнови играчите на Кардиф Сити и те да се спасят от изпадане от Висшата лига.

Това заяви мениджърът на уелския клуб Нийл Уорнък ден преди очертаващотосе като ключово гостуване Брайтън във вторник. В неделя Тайгър Уудс спечели първия си мейджър турнир от 11 години насам, благодарение на изключителна игра на последните дупки.

"It's just an amazing story really"



Neil Warnock is taking inspiration from Tiger Woods as Cardiff attempt to secure Premier League survival