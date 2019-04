Ливърпул отбеляза 30-годишнината от трагедията на "Хълзбъро"

Служителите и футболистите на Ливърпул почетоха паметта на 96-те жертви пред мемориала на "Анфилд".

Earlier today, the Liverpool first-team, Women's and Academy squads paid their respects to the 96 children, women and men who died at Hillsborough by visiting the memorial at Anfield. pic.twitter.com/RqwWn23AzY