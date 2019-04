Ювентус на път да финансира сделката на Барса за Де Лихт

Ювентус е в напреднали преговори за правата на защитника на Барселона Самюел Юмтити, съобщават медии в двете страни. Френският бранител, който пристигна при “блаугранас” през 2016-а от Лион и бързо сформира стабилна двойка в сърцето на отбраната с Жерар Пике, загуби мястото си в титулярния състав на тима през този сезон. Той пропусна повече от пет месеца поради проблеми в коляното, а каталунците полагат сериозни усилия за привличането на капитана на Аякс - Матайс Де Лихт.

Diario AS: #FCBarcelona 'agree pact' with #Juventus for Samuel Umtiti deal, leaving Barcelona a free run at #Ajax captain Matthijs de Ligt https://t.co/1chpDVnKPf pic.twitter.com/wBh6zDbHxC