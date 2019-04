За първи път в историята - аматьор ще играе на Световното по снукър!

Майкъл Джъдж и Джеймс Кейхил ще се изправят един срещу друг в последния трети квалификационен кръг за Световното първенство по снукър в “Крусибъл”. Победителят ще влезе в историята като първия аматьор, класирал се за същинската фаза на най-големия турнир в джентълменския спорт.

