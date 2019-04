Моторни спортове Маркес не може да разбере как се стигна до инцидента в Тексас 15 април 2019 | 16:40 - Обновена 0



копирано





Преди вчерашното състезание Маркес имаше шест победи на американската писта "Остин" от шест проведени състезания там. Испанецът бе напът да изравни рекорда на Доктора а най-много победи на една и съща писта. It didn't quite go to plan for @marcmarquez93 yesterday at @COTA



After making a lightning start and breaking away from the field, a crash at turn 12 cost him his chance at his 7th victory in a row at the Texan venue! #AmericasGP pic.twitter.com/b17AF8fyTP — MotoGP™ (@MotoGP) April 15, 2019 Защитаващият титлата си в MotoGP Марк Маркес разкри, че му е много трудно да разбере как се стигна до инцидента в изминалата Гран При на САЩ, тъй като той дори не е карал на лимита си. Пилотът на Honda бе лидер с над 3 сек преднина спрямо втория Валентино Роси, когато в деветата обиколка падна на 12-ия завой.Преди вчерашното състезание Маркес имаше шест победи на американската писта "Остин" от шест проведени състезания там. Испанецът бе напът да изравни рекорда на Доктора а най-много победи на една и съща писта. "В състезанието имах много добра скорост. В началото натиснах, но когато видях преднината после, намалих темпото. Чувствах се комфортно. Разочарован съм, трудно ми е да разбера какво стана, но не мога да променя нищо. Сега трябва да се концентрираме върху следващия кръг на испанската "Херес". Само на девет точки от първото място в генералното класиране сме, което не е много", сподели Маркес. С нула точки от САЩ пилотът на Honda падна до четвъртото място в генералното класиране, а победителят от Катар и негов основен конкурент за титлата в последните години Андреа Довициозо с Ducati зае първото място. As always, @marcmarquez93 tried his hardest to save it. #AmericasGP pic.twitter.com/sjdvhcgnsf — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) April 14, 2019 "Допуснах някаква грешка. Не можеш да паднеш, докато водиш с 3.5 сек. Сравнявайки данните с предходната обиколка обаче не намираме нищо различно".

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 347

1