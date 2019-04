Американец ще поеме Ред Бул Залцбург

Американецът Джеси Марш бе назначен за старши треньор на австрийския Ред Бул Залцбург. Той ще заеме поста след края на настоящия сезон. В момента Марш работи като помощник-треньор в германския РБ Лайпциг и ще замени Марко Розе, който пък след края на настоящия сезон ще заеме поста на старши треньор в Борусия Мьонхенгладбах. 45-годишният Марш, който е бивш старши треньор на Монреал Импакт и Ню Йорк Ред Булс от Мейджър Лийг Сокър.

OFFICIAL: Assistant coach @jessemarsch will take over as head coach of @RedBullSalzburg at the start of the 2019/20 season.



