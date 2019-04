Коварен първи опонент на клей за Рафа Надал

Роберто Баутиста Агут за седми пореден път в кариерата си прескочи първия кръг на тенис турнира от сериите “Мастърс” в Монте Карло, побеждавайки с 3:6, 6:1, 6:1 за 1 час и 54 минути Джон Милман. Така испанецът си заслужи сблъсък във втората фаза срещу Краля на клея Рафаел Надал.

Баутиста Агут се представя доста добре през сезона до момента и спечели титлата в Доха след успех на финала над Новак Джокович, когото елиминира и на осминафиналите в Маями след обрат в три сета. С победата над Милман испанецът вече има 15 спечелени от 19 изиграни двубои през 2019-а до момента.

