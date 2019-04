Италия Утре Ювентус може да договори Жоао Феликс 15 април 2019 | 14:53 - Обновена 0



копирано









AS твърди, че утре ще се проведе среща между агента на футболиста Жорже Мендеш и спортния директор на Юве Фабио Паратичи. На нея двамата би трябвало да договорят евентуална сделка, с която офанзивният футболист да се събере с идола си Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити.

João Félix's last 170 minutes of football:



Scores a goal

Scores a goal

Assists a goal

Scores a goal



Assists a goal

Assists a goal

Scores a goal



Four goals; three assists; two games. pic.twitter.com/ZfTyKVuFeT — Scouted Football (@ScoutedFtbl) April 14, 2019

В договора на Феликс има клауза от 120 млн. евро и ръководството на Бенфика е твърдо, че няма да се раздели с младока за по-малко. Преди дни португалските медии съобщиха, че “орлите” са отхвърлили предложение на Юве от 75 млн. Шефовете на Бенфика дори предлагат нов контракт на нападателя, в който клаузата да бъде завишена до 200 млн. евро. Мениджърът Жорже Мендеш обаче е против това.



Слуховете гласят, че “бианконерите” се интересуват и от централния защитник на Бенфика Рубен Диас. Ювентус планира да изпревари всички за новия талант на португалския футбол Жоао Феликс, който преди дни “избухна” в евротурнирите. 19-годишният нападател вкара три гола и подаде за още един при успеха на Бенфика с 4:2 над Айнтрахт (Франкфурт) в 1/4-финална среща от Лига Европа.AS твърди, че утре ще се проведе среща между агента на футболиста Жорже Мендеш и спортния директор на Юве Фабио Паратичи. На нея двамата би трябвало да договорят евентуална сделка, с която офанзивният футболист да се събере с идола си Кристиано Роналдо . Талантът е в полезрението още на Реал Мадрид В договора на Феликс има клауза от 120 млн. евро и ръководството на Бенфика е твърдо, че няма да се раздели с младока за по-малко. Преди дни португалските медии съобщиха, че “орлите” са отхвърлили предложение на Юве от 75 млн. Шефовете на Бенфика дори предлагат нов контракт на нападателя, в който клаузата да бъде завишена до 200 млн. евро. Мениджърът Жорже Мендеш обаче е против това.Слуховете гласят, че “бианконерите” се интересуват и от централния защитник на Бенфика Рубен Диас.

Още по темата

0



копирано

РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 179

1