Ибра не се спира, шведът с нови голове за Галакси (видео)

POSTERIZED pic.twitter.com/zvfLqa2Igt — LA Galaxy (@LAGalaxy) April 14, 2019 Девет минути по-късно той отново се извиси между двама играчи на Филаделфия преди да се сгромоляса на терена. Реферът посочи бялата точка, а след помощта на ВАР потвърди своето решение. Шведът стреля силно и хладнокръвно в левия ъгъл, отбелязвайки своя шести гол през този сезон от четири мача. He does NOT miss from there. @Ibra_official pic.twitter.com/pHgku2T77v — LA Galaxy (@LAGalaxy) April 14, 2019

Деветката донесе успеха на старта на сезона срещу Чикаго, след което пропусна два мача поради травма, а в последните три двубоя вкара пет гола, като с него на терена отборът му спечели пълен актив от точки. Един от най-добрите играчи в света има вече 28 гола от 31 мача в МЛС, като за седми път вкара по два гола в един мач от трансфера си в Калифорния. През втората част опитният играч се ядоса на своите съотборници, тъй като търсеше да отбележи своя втори хеттрик в САЩ. Защитникът на гостите Тръсти пък беше изгонен в 76-ата минута за втори жълт картон. 4 straight wins

Undefeated at @dignityhealthsp #LAGALAXY WIN pic.twitter.com/mpfJuDkAhS — LA Galaxy (@LAGalaxy) April 14, 2019



