Вижте как изглеждаше състезателният екип на Маркес след падането

As always, @marcmarquez93 tried his hardest to save it. #AmericasGP pic.twitter.com/sjdvhcgnsf — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) April 14, 2019 Защитаващият титлата си от сезон 2018 в MotoGP Марк Маркес не успя да продължи 100-процентовата си успеваемост на американската писта "Остин" заради падане в деветата обиколка. Маркес се опита да се върне на пистата след падането, за да минимизира загубите, но машината му не позволи. Така пилотът на Honda не успя да вземе нито една точка от САЩ, което го свлече на четвърта позиция в генералното класиране след три преминати кръга. It didn't quite go to plan for @marcmarquez93 yesterday at @COTA



After making a lightning start and breaking away from the field, a crash at turn 12 cost him his chance at his 7th victory in a row at the Texan venue! #AmericasGP pic.twitter.com/b17AF8fyTP — MotoGP™ (@MotoGP) April 15, 2019

