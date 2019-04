Моторни спортове Роси призна превъзходството на Ринс в САЩ 15 април 2019 | 12:31 0



Check out the crucial move on @ValeYellow46 which secured @Rins42 his maiden #MotoGP victory at @COTA! #AmericasGP pic.twitter.com/IR1OQkD1Cs — MotoGP™ (@MotoGP) April 15, 2019 Деветкратният мотоциклетен шампион Валентино Роси призна, че е победен честно от талантливия пилот на Suzuki Алекс Ринс в заключителната фаза от състезанието за Гран При на САЩ в MotoGP. След падането от първата позиция на фаворита Марк Маркес, Роси и Ринс се откъснаха напред и започнаха битка за победата на "Остин". Доктора държеше първото място и изглеждаше, че има огромен шанс да триумфира за първи път от почти две години, но младият испанец го изпревари четири обиколки преди финала. За Ринс това бе дебютна победа в кралския клас и напълно заслужена. "Много съжалявам, че изпуснах победата. Когато видях Маркес на земята, си помислих, че това е моят момент, но после се появи Ринс. Честно казано, аз дадох максимума, състезанието беше на много висока скорост, но в крайна сметка Ринс се справи по-добре от мен и не бях способен да мина пред него. Направих две грешки и ако не бяха те, може би щях да имам възможност в последната обиколка да изляза на първо място", коментира Валентино след финала. Does @ValeYellow46 have a Championship-winning package in 2019?



9-Time World Champion Valentino Rossi stood on the second step for the second time in two races today. Is this a return of the Doctor? #AmericasGP | https://t.co/cFXDPqs7Nl pic.twitter.com/EYVZam84Fc — MotoGP™ (@MotoGP) April 14, 2019

