Ели Василева и Скандичи на полуфинал в Италия (видео + снимки)

CHE SILENZIO C’E’ STASERA. E’ SAVINO SHOW! E’ SEMIFINALE! La Savino Del Bene Scandicci batte la E’Più Pomì Casalmaggiore per 3-0 con i parziali di 25-17, 25-22, 25-18 e vola alle Semifinali aspettando Novara o Firenze. CHE SPETTACOLO! Riguarda la galleria della partita: http://bit.ly/2IxaSn4 #savinogogogo #VolleyPower

