Локомотив на Пламен Константинов няма да играе за медали в Русия (видео)

В драматичном матче «Локомотив» проигрывает «Зениту» из Санкт-Петербурга и упускает возможность продлить плей-офф. Через неделю новосибирцы начнут серию матчей за 5-8 места. . . #вклокомотив #нск #новосибирск #вфв #волейбол #суперлига #lokovolley #lokomotiv #volleyball #russianrailways #novosibirsk #nsk

